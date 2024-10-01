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Представители агротуризма Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Маршрут построен»

01 октября 2024, 17:25
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Представители подмосковных объектов агротуризма приглашаются принять участие в национальном туристическом конкурсе «Маршрут построен», цель которого — популяризация лучших практик сельского туризма в России, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Заявку на участие можно подать онлайн до 18 ноября.

Вэтом сезоне конкурс включает 20 номинаций, включая «Агротуризм», где представлены проекты, предлагающие лучший отдых для тех, кто хочет окунуться в сельскую жизнь, а также «Гастротуризм», «Семейный туризм», «Глэмпинг года» и «Экотуризм».



Участники могут лица старше 18 лет, зарегистрированными на территории страны и работающими в сфере российского туризма.

При подаче заявки рекомендуется подробно описать туристическое предложение объекта, упомянуть возможность дегустации и покупки фермерских продуктов, рассказать о мероприятиях для посетителей, вариантах размещения, социальных проектах на территории объекта и его уникальности.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте.

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Москвичам раскрыли, когда ожидать дождей в столице
Синоптик Позднякова предрекла дожди с 4 октября
01 октября 2024, 18:02

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве дожди ожидаются с конца недели с 4 октября.
«В ночь на пятницу они будут локальные. А днём в пятницу дождя будет больше. За счёт того, что погода будет облачная, ночь станет теплее —9-11°С, по области 7-12°С. А вот дневная температура за счёт облачности и дождя понизится и будет в пределах 15-17°С, по области 13-18°С. Днём ветер сменится на северо-западный, потом погоду будет определять ещё один антициклон», — прояснила в беседе с RT Позднякова.

А в Кемерове городские фонтаны уже начали готовить к зимнему периоду.

«В течение предстоящих двух недель на каждом фонтане предстоит выполнить комплекс технических мероприятий, которые защитят коммуникации и конструкции от морозов, снегопадов и других неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы городской мэрии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в октябре на территории России не ожидается минусовых погодных аномалий.

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#погода
#температура
#ветер
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В Москве построили промышленный технопарк и ввели в эксплуатацию — Гарбузов
01 октября 2024, 17:51

Фото: пресс-служба ДИПП

Промышленный технопарк на севере столицы построили и ввели в эксплуатацию, чтобы стимулировать создание мест приложения труда. Об этом заявил министр московского правительства, руководитель департамента по вопросам промышленной и инвестиционной политики Анатолий Гарбузов.
«…На территории технопарка находятся помещения для лабораторий, испытательные стенды, офисные блоки. В результате на севере Москвы появится около 600 рабочих мест для специалистов высокотехнологичных отраслей промышленности», — сказал Гарбузов.
Он добавил, что объект, который, к слову, является первым в Молжаниновском районе, имеет всю необходимую инженерную инфраструктуру, чтобы разместить производства и вести технологическую деятельность.

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#новости
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На девяти дорогах Подмосковья отремонтировали светофоры
01 октября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба ДИПП

Ремонт светофоров провели специалисты Мосавтодора на девяти региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры отремонтировали, в частности, на Можайском шоссе в городе Кубинка Одинцовского округа, на улице Мира в Мытищах, на улице Фрунзе в Щёлкове, на Московской улице в Чехове, на Промышленной улице в Домодедове, а также на двух улица в Дмитровском округе — на Берёзовой в самом городе Дмитров и на дороге в деревне Ярово», — говорится в сообщении.
Кроме того, были приведены в порядок светофоры на Ново-Никольской улице в городе Красногорск и на 1-й Волоколамской улице в красногорском рабочем посёлке Нахабино.

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#московская область
#подмосковье
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В Московской области за три месяца отремонтировали около 1000 лифтов
01 октября 2024, 17:29

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала июля специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области устранили около 1000 неисправностей лифтов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Инспекторы проверяют следующие аспекты:

  • перебег кабины лифта — не более 2 см выше или ниже этажа;
  • скрип дверей при открытии и закрытии кабины;
  • перекос или заклинивание дверей кабины или шахты;
  • скрип и тряска кабины во время движения;
  • наличие освещения в кабине;
  • комплектация кабины — поручни, зеркала, плинтусы, напольное покрытие;
  • исправность двусторонней кнопки связи между пассажиром и диспетчером.
Срок службы лифта — не более 25 лет, в некоторых случаях продлевается ещё на 5 лет.

Правила эксплуатации лифтового оборудования должны быть размещены как в кабине лифта, так и на первом этаже многоквартирного дома.

В течение третьего квартала года в домах Московской области было устранено 990 неисправностей лифтового оборудования, а ещё 53 дефекта находятся в процессе устранения управляющими и специализированными организациями.

Кроме того, инспекторы министерства проверяют акты ежегодного технического осмотра лифтового оборудования.

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#лифты
#московская область
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Парки, усадьбы и музеи: топ-12 необычных мест в Подмосковье, которые нужно посетить
01 октября 2024, 17:23

Фото: istockphoto / Dzurag

Подмосковье — удивительный регион, богатый историческими памятниками, природными красотами и культурными достопримечательностями. В статье «Радио 1» мы расскажем об уникальных и необычных местах, которые стоит посетить в Московской области.

Усадьбы в Подмосковье

Усадьба Дубровицы

Усадьба Дубровицы, расположенная в Подольском районе Московской области, представляет собой памятник архитектуры федерального значения. Эта историческая резиденция была основана в XVII веке и принадлежала выдающимся представителям русского дворянства, таким как Голицыны, Потемкины и Дмитриевы-Мамоновы.

Знаменская церковь, находящаяся на территории усадьбы, считается одним из самых прекрасных архитектурных памятников Подмосковья. Этот храм был построен в 1690 году и отличается уникальным стилем голицынского барокко.

Церковь украшена западными скульптурами и символами, среди которых птица феникс, олицетворяющая возрождение великого магистра ордена тамплиеров, а внутри собора можно обнаружить восстановленные стихотворные надписи на латинском языке, что не свойственно для православных церквей.

Фото: istockphoto / Vladimir Kolesov

Усадьба Марфино

Усадьба Марфино находится в городской округе Мытищи, село Марфино. Она известна своим архитектурным обликом в стиле русской неоготики и богатой историей, связанной с такими выдающимися фамилиями, как Голицыны, Салтыковы, Орловы и Панины.

Именно в этой усадьбе проходили съёмки одного из эпизодов фильма «Мастер и Маргарита», а именно бал у Сатаны.


Фото: istockphoto / koromelena

Усадьба Быково

Уникальное архитектурное сооружение в Московской области, расположенное в селе Быково. Оно является памятником истории и культуры, созданным в период правления Николая I, и представляет собой образец русской архитектуры и садово-паркового искусства.

Проект разработали известные архитекторы Василий Баженов, Матвей Казаков и Бернар Симон, а владельцами усадьбы были представители знатных русских родов.

Архитектурный стиль усадьбы сочетает классицизм, русскую готику и историзм.

Фото: istockphoto / sergeyryzhov


Парки в Подмосковье


Фото: istockphoto / Valerii Apetroaiei

Парк Малевича

Парк Малевича находится в Одинцовском районе Московской области, рядом с деревней Раздоры. Он был основан в 2020 году и создан с учётом наследия супрематизма, особенно художника Казимира Малевича.

В парке растёт дуб, возле которого, по легенде, Малевич отдыхал и создавал свои произведения.

Приокско-Террасный заповедник

Приокско-Террасный заповедник — это особо охраняемая природная территория России, расположенная на левом берегу реки Оки в Серпуховском районе Московской области.

Здесь находится центральный зубровый питомник, где содержатся и размножаются зубры — крупные млекопитающие из семейства полорогих. Питомник был основан в 1948 году и сейчас насчитывает около 50 зубров.

В заповеднике представлены разнообразные природные комплексы, включая леса, болота, луга и водоёмы. Здесь обитают более 1000 видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

Приокско-Террасный заповедник является членом Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО и играет важную роль в сохранении биологического разнообразия и экологического равновесия региона.

Парк «Пехорка»

Парк «Пехорка» — центральный парк городского округа Балашиха, основанный в 60-х годах прошлого столетия.

В настоящее время там были проведены масштабные работы по созданию современной зоны, привлекательной для всех жителей и гостей города. В парке появились новые детские игровые площадки и спортивные сооружения, была реконструирована сцена, обновлена дорожно-тропиночная сеть и выделены велосипедные дорожки. Также был построен новый роллердром.

Музеи в Подмосковье


Фото: istockphoto / jenoche

Новый Иерусалим

Крупнейший государственный музей региона, расположенный вблизи Ново-Иерусалимского монастыря. В его экспозициях можно найти коллекции светского искусства, охватывающего XVI–XX века, а также уникальные старинные артефакты.

Серпуховский историко-художественный музей

Самая большая картинная галерея Подмосковья, где представлены работы таких известных мастеров, как Константин Маковский и Исаак Левитан. Это место привлекает ценителей живописи и истории.

Музей техники Вадима Задорожного

Крупнейший частный музей в России, который был основан в 2001 году коллекционером и предпринимателем Вадимом Задорожным.

В этом музее представлены старинные автомобили, мотоциклы, военная техника и другие экспонаты. Музей находится в посёлке Архангельское, который расположен в Красногорском районе Московской области.


Необычные места в Московской области


Киногород Piligrim Porto

Киногород «Пилигрим Порто» — это удивительный комплекс декораций, расположенный на территории усадьбы Середниково в Московской области. Он был создан специально для захватывающего детективного исторического сериала «Записки экспедитора Тайной канцелярии».

Здесь можно найти множество уникальных построек, выполненных в историческом стиле. Среди них жилые дома, таверны, губернаторский дом, причал и заброшенный порт, фрегат, площадь наказаний, тюрьма и даже кладбище.

Большой Волжский маяк

Большой Волжский маяк расположен на начале Канала имени Москвы, на окраине города Дубна в Московской области.

Он был возведён в 1937 году заключёнными Дмитровлага в процессе строительства канала Москва-Волга. Высота маяка составляет 25 метров, он построен из кирпича на железобетонном основании.

На маяке установлены электрофонарь, неоновая линия и вращающийся авиапрожектор. Маяк является действующим и функционирует в период навигации.

Фото: istockphoto / Ukususha

Белая гора

Белая гора в Воскресенске — популярный туристический объект, расположенный недалеко от города.

Гора представляет собой огромный белый холм высотой более 200 метров и шириной 700 метров. Она образовалась благодаря Лопатинскому месторождению фосфоритов, где в прошлом веке добывали минеральное сырьё для производства фосфорной кислоты.

Доступ на территорию Белой горы ограничен, но можно осмотреть её со стороны дороги или с окрестных полей. Ландшафт вокруг горы сильно изменился из-за разработки месторождений, что делает его интересным для изучения.

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Глава Wildberries Ким сообщила о завершении реструктуризации с компанией Russ
01 октября 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Реструктуризация объединённой компании Wildberries и Russ полностью завершена. Об этом заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким (по мужу — Бакальчук).
В своём телеграм-канале она написала, что уже 20 лет управляет этой фирмой и чувствует её буквально «на кончиках пальцев». Она отметила, что в последнее время для неё была очевидной необходимость серьёзной перестройки структуры компании. Wildberries должна была оставаться гибкой, но в то же время стать более чёткой, структурированной и «правильной», пояснила Ким.

Теперь, по её словам, реструктуризация объединённой компании завершена и маркетплейс готов к новым свершениям. Она также добавила, что сейчас компания готовится к сезону и уже внедряет много новых проектов.

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#wildberries
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Капремонт детского центра «Открытие» в Куровском завершат в начале 2025 года
01 октября 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание центра детского творчества «Открытие» в посёлке Куровское Орехово-Зуевского городского округа капитально ремонтируют, в настоящее время работы выполнены почти наполовину, завершить ремонт планируется в начале будущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московкой области.
«На сегодняшний день готовность объекта превысила 48%. Завершены демонтажные работы и продолжаются общестроительные, в том числе — устройство гидроизоляционного слоя фундамента, систем вентиляции и отопления, обрешётки кровли, электромонтажные и фасадные работы», — говорится в сообщении.
По проекту, в рамках капитального ремонта в здании должны обновить кровлю, входные группы и фасад, поставить новые двери и окна, а также заменить сантехнику и все инженерные сети.

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#школа
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В центре «Активного долголетия» поздравили активных долголетов с Днем пожилого человека
01 октября 2024, 16:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

В центре «Активного долголетия» на базе Дома культуры «Евсеевский» состоялось чаепитие для пожилых людей, организованное «Молодой гвардией Единой России» в рамках акции «Забота рядом», сообщает пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад.
За праздничным столом представители старшего поколения обсуждали важные вопросы, делились своими историями и опытом. Кроме того, они поговорили с исполняющей обязанности руководителя МГЕР Татьяной Черемушкиной о планах дальнейшего сотрудничества активистов с центром «Активного долголетия».

Затем присутствующие наслаждались народными песнями под аккомпанемент баяна.

Международный день пожилых людей напоминает обществу о важности уважения и признания заслуг старшего поколения, а также о необходимости создания инклюзивной среды, в которой пожилые люди смогут чувствовать себя ценными и активными участниками жизни.

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#праздник
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В Московской области выявят незаконную добычу ископаемых в лесах
01 октября 2024, 16:23

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье стартовало патрулирование лесов в рамках мероприятия «Карьер». Оно продлится до 22 октября, сообщил в Комитете лесного хозяйства Московской области.
«Мероприятие направлено на выявление и пресечение незаконной добычи ископаемых на землях лесного фонда региона, проверку соблюдения требований законодательства на лесных участках, переданных в аренду для разработки месторождений», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Евгений Агулов.
Как отметили в ведомстве, во всех подмосковных лесничествах организованы мобильные группы. К патрулированию вместе с государственными лесными инспекторами Мособллеса привлечены сотрудники территориальных органов МВД, органов местного самоуправления, общественные лесные инспекторы Московской области.

При выявлении фактов незаконной добычи ископаемых на лесных участках земель лесного фонда региона виновные будут установлены и привлечены к ответственности, заверили в Комлесхозе.

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#евгений агулов
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#комлесхоз мо
#подмосковье
#московская область
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