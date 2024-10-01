Представители агротуризма Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Маршрут построен»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Представители подмосковных объектов агротуризма приглашаются принять участие в национальном туристическом конкурсе «Маршрут построен», цель которого — популяризация лучших практик сельского туризма в России, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье за полгода вырастили 69 тонн товарной форели
В Подмосковье ввели в сельхозоборот более 11 тыс. га ранее неиспользуемых земель
На подмосковных полях убрали уже более 15 тыс. тонн моркови
Дайана Хусинова