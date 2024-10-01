Представители агротуризма Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Маршрут построен»

Промышленный технопарк на севере столицы построили и ввели в эксплуатацию, чтобы стимулировать создание мест приложения труда. Об этом заявил министр московского правительства, руководитель департамента по вопросам промышленной и инвестиционной политики Анатолий Гарбузов.