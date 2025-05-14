Жителей Московской области пригласили на форумы Росмолодёжи

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Принять участие в форумах Росмолодёжи приглашают жителей Московской области в возрасте от 14 до 35 лет, в этом году будет организовано 27 таких мероприятий в 25 российских регионах, сообщает пресс-служба ведомства.
«Участниками форума могут стать активные молодые люди, чьи интересы связаны с творческими индустриями, наукой, медиа, информационными технологиями, образованием, спортом, государственным и муниципальным управлением, туризмом, экологией, предпринимательством и другими направлениями», — говорится в сообщении.Форумы предоставляют участником возможность погрузится в интересующую их тематику, развить свои навыки, пройти стажировку в крупных компаниях и госкорпорациях, а также посетить с экскурсиями исторические и природные достопримечательности России.
Подробнее узнать о форумах и зарегистрироваться на участие можно на платформе «Росмолодёжь.Форумы».
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Лев Каштанов