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Жителей Московской области пригласили на форумы Росмолодёжи

Фото: istockphoto.com/jacoblund

Фото: istockphoto.com/jacoblund

Принять участие в форумах Росмолодёжи приглашают жителей Московской области в возрасте от 14 до 35 лет, в этом году будет организовано 27 таких мероприятий в 25 российских регионах, сообщает пресс-служба ведомства.
«Участниками форума могут стать активные молодые люди, чьи интересы связаны с творческими индустриями, наукой, медиа, информационными технологиями, образованием, спортом, государственным и муниципальным управлением, туризмом, экологией, предпринимательством и другими направлениями», — говорится в сообщении.
Форумы предоставляют участником возможность погрузится в интересующую их тематику, развить свои навыки, пройти стажировку в крупных компаниях и госкорпорациях, а также посетить с экскурсиями исторические и природные достопримечательности России.

Подробнее узнать о форумах и зарегистрироваться на участие можно на платформе «Росмолодёжь.Форумы».

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#форум
#россия
Диетолог рассказал о пользе и вреде известной закуски
Диетолог Пристанский: хумус богат магнием и медью
14 мая 2025, 13:46

Фото: iStock/Victoria Popova

Хумус — одна из самых популярных закусок. В состав этого блюда входит пюре из нута, турецкого гороха, оливковое масло, тахини, кунжутная паста, лимонный сок и специи. По мнению специалистов, хумус богат растительным белком, клетчаткой и ненасыщенными жирами.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что хумус — очень старое питательное блюдо, которое можно мешать с чем угодно.

«Как и любые бобово-ореховые миксы, он достаточно сильно богат витамином А, высоким содержанием магния и меди, что хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Но важно понимать, что, как и любая бобово-ореховая перемолотая смесь, туда добавлены разнообразные масла и наполнители», — сказал он.

По словам диетолога, хумус очень калориен, и порядка 70% всей калорийности приходится на жиры, поэтому очень важно грамотно вписывать эту закуску в свой рацион — на 100 грамм продукта ориентировочно 18−19 граммов жиров.

«Чаще всего хумус мешают с острыми соусами, с острыми маслами, даже с чем-то сладким. Заменить его можно, например, ореховыми помазками. По жирам — то же самое почти, но зато разнообразие», — объяснил Пристанский.

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#еда
#питание
#кулинария
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«Наговорил, не подумав»: Муфтий Аббясов осудил Мухутдинова за поддержку курьеров-бунтарей
Муфтий Аббясов: Мухутдинов не подумал, поддержав отказ курьеров доставлять свинину
14 мая 2025, 13:22

Рушан Аббясов (Фото: телеграм-канал @rushan_abbasov)

Московские курьеры начали отказывать в доставке «харамных» блюд. Работники службы доставки указывают, что не смогут привезти недозволенные с точки зрения ислама продукты, в частности блюда из свинины.
Эта история вызвала большие споры в обществе. Так, муфтий Подмосковья Денис Мухутдинов поддержал отказ курьеров доставлять «харамные» продукты, отметив, что грехом считается любая причастность к нарушениям религиозных запретов, и доставка свинины покупателю-немусульманину не является исключением.

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов в беседе с «Радио 1» отказался вступать в «полемику, чтобы не сделать еще хуже».

«Он заварил это, поэтому пусть отвечает за то, что наговорил, не подумав. Я принципиально не буду вступать в эту полемику, чтобы хуже не сделать. Мы видим, что пишут в комментариях. Главная структура от него открещивается, то есть не дает никаких комментариев. Пускай он дальше и разбирается», — прокомментировал он.

Муфтий заявил, что Денис Мухутдинов поднял накал страстей в обществе, за что сам теперь должен отвечать.

«А то, что наше Духовное управление использовали — это некомпетентность журналистов, которые не проверяют информацию, а потом распространяют ее, и дело сказывается на межнациональных, межрелигиозных отношениях. Поэтому я не буду комментировать ни за, ни против», — сообщил Аббясов.

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#история
#мусульмане
#продукты
#рушан аббясов
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#ислам
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Итальянский художник продал невидимую скульптуру за $18 тысяч
Independent: в Италии на аукционе за $18 тыс. купили невидимую скульптуру
14 мая 2025, 13:18

Фото: iStock/Pineapple Studio

Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 18 тысяч долларов. Об этом сообщает Independent.
Художник Сальваторе Гарау из Италии продал невидимую скульптуру «Io Sono» («Я есть») за 18 тысяч долларов. Работа описана им как «нематериальное произведение искусства». Автор объяснил ее концепцию через физические и философские идеи.

Стоит отметить, что покупатель получил предмет искусства и сертификат подлинности. Ему также порекомендовали выставить скульптуру в пространстве размером два на два метра, свободном от препятствий.

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#художник
#сертификат
#италия
#скульптура
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«Кровь, пот и слезы»: Психоаналитик рассказала, какие люди могут добиться высот в Москве
Психоаналитик Смолярчук: в Москве могут добиться высот лицемерные люди
14 мая 2025, 11:26

Фото: iStock/yulenochekk

Про Москву всегда говорят, что она «слезам не верит». Правда ли это, и каким нужно обладать характером, чтобы покорить столицу?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, какие люди могут добиться высот в Москве.

«В Москве нужны огромные ресурсные затраты — способность договариваться и способность вовремя замолчать. Москва слезам не верит. Ее покоряют те люди, которые умеют и терпеть, и вовремя подыграть. Это люди лицемерные, которые умеют встроиться в контекст жёсткой Москвы», — сказала эксперт.

Она добавила, что столица — город возможностей, и чужих просто так она не пускает.

«Слово "дедовщина" родилось в Москве. Это кровь, пот и слезы», — заключила психолог.

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#люди
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В Волоколамске ликвидировали обветшавший деревянный дом на семь квартир
14 мая 2025, 10:55

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице 50 лет Октября в Волоколамске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был расположен рядом с железнодорожной станцией Волоколамск, общая площадь здания составляла около 345 квадратных метров. Со временем конструкции дома пришли в негодность, постройку признали аварийной и жильцов из расположенных там семи квартир расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В апреле текущего года аварийный дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, полностью освобождён от постройки и очищен т строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.

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#волоколамск
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