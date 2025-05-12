СБ: свыше 150 стран приглашены в Москву на форум по безопасности под эгидой РФ

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Свыше 150 стран и более 20 международных организаций приглашены в Москву на 13-ю международную встречу по безопасности под эгидой РФ. Об этом сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.
«Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума – вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности», — говорится в сообщении.
Председателем встречи станет секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Совет безопасности России организует данные встречи с 2010 года. Форум является важной платформой, на которой международные организации и страны обмениваются мнениями по осуществлению безопасности в мире. Стороны обсуждают борьбу с наркоторговлей, экстремизмом, терроризмом и транснациональной преступностью.
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