Представители Федерации бокса России встретились с несовершеннолетними в СИЗО

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области
«Сегодня мы вместе с Федором Чудиновым и Андреем Балановым посетили СИЗО № 3. Я считаю, что это очень важное профилактическое мероприятие. Самое главное, чтобы ребята поняли свои ошибки и встали на правильный путь в дальнейшем. Такой визит, беседы и знакомство обязательно даст им посыл на будущее, чтобы встать на верный путь и в дальнейшем быть полезными обществу», — подчеркнул Александр Колесников.
Стоит отметить, что такие мероприятия помогают детям в поисках себя, анализирования своих действий и возвращению к нормальной жизни.
Читайте также:
Командующий ВДВ исполнил мечту сына погибшего Героя России
Глава УФСИН Подмосковья Ветров исполнил мечту ребёнка в рамках акции «Елка желаний»
В Электростали задержали таксиста, не выпускавшего несовершеннолетнюю из машины