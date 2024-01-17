В Электростали задержали таксиста, не выпускавшего несовершеннолетнюю из машины

Фото: пресс-служба Минтранса МО
«Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали в Электростали мужчину 2000 года рождения. По предварительным данным, он, являясь водителем такси, совершил незаконные действия в отношении 17-летней пассажирки, возвращавшейся из Ногинска в Электросталь. Водитель заблокировал двери автомобиля и около часа не выпускал девушку из машины», – говорится в телеграм-канале ведомства.Полицейские доставили мужчину в следственные органы для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Читайте также:
Житель Подмосковья обокрал секс-шоп, а затем вернулся с повинной
В Петербурге подростку проломили голову за надпись white на футболке
В сеть попали шокирующие кадры момента взрыва на полимерном заводе в Шахтах