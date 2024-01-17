В Электростали задержали таксиста, не выпускавшего несовершеннолетнюю из машины

«Младенца прооперировали сразу после того, как он появился на свет. Ему ликвидировали менингоцеле — черепно-мозговую грыжу. Это спасло малышу жизнь. А так как у ребёнка была также врождённая гидроцефалия — скопление жидкости в мозге, ему установили шунт, который помогает скомпенсировать общее состояние пациента», — уточняется в сообщении.



Благодаря своевременному и высокопрофессиональному медицинскому вмешательству, а также огромной энергии родителей, сейчас мальчик, которому в этом году исполнится десять лет, сам ходит и практически ничем не отличается от сверстников. Врачи до сих пор поддерживают связь с семьей ребёнка и наблюдают за успехами своего пациента.