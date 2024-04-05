Представители музыканта Расторгуева опровергли сведения о его госпитализации

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Представители музыканта Николая Расторгуева опровергли данные о госпитализации артиста из-за проблем с сердцем. Об этом они сообщили в беседе с РИА Новости.
Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что лидера музыкальной группы «Любэ» госпитализировали в одну из больниц Москвы из-за серьёзных проблем с сердцем. Ему якобы должны были провести полное обследование и процедуру по восстановлению кардиовертера, который ему имплантировали.
Администратор группы сообщила, что с артистом всё в порядке, а его концертный директор назвал возникшие слухи чушью.
Напомним, что в 2017 году у Расторгуева была обнаружена патология сердца, врачи диагностировали аритмию.
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Администратор группы сообщила, что с артистом всё в порядке, а его концертный директор назвал возникшие слухи чушью.
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Анастасия Чинкова