Ведущего передачи «Такси» Куличкова госпитализировали с инсультом

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Ведущего Алексей Куличкова, наиболее известного по передаче «Такси», экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Mash.
По информации портала, шоумен был доставлен в больницу с подозрением на инсульт.
Также сообщается, что несколькими днями ранее Куличков уже вызывал скорую помощь. Он жаловался на слабость, головокружение.
Однако позже в СМИ появилась информация о том, что шоумен опроверг слухи о своей госпитализации. Он якобы заявил, что с ним все в порядке, и он не знает откуда появились сведения о его проблемах со здоровьем.
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Также сообщается, что несколькими днями ранее Куличков уже вызывал скорую помощь. Он жаловался на слабость, головокружение.
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Анастасия Хохлова