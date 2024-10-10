Ребята из Павловского Посада приняли участие в слёте юных инспекторов движения

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Отряд ЮИД «Дорожный лабиринт» Рахмановской средней общеобразовательной школы им. Е.Ф. Кошенкова принял участие в областном слете юных инспекторов движения Московской области, который состоялся 9 октября, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.
Участники слёта выполняли различные задания и показали свои знания в области правил дорожного движения, оказания медицинской помощи, принципов безопасного передвижения по проезжей части, а также навыки управления велосипедом и самокатом.
Теперь ребята собираются усилить тренировки, чтобы на следующих соревнованиях одержать победу.
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«Я первый раз на таких соревнованиях. Очень интересно, но и сложно одновременно. Получили хороший опыт, познакомились с ребятами из других городов», — поделился впечатлениями от слёта участник отряда «Дорожный лабиринт» Алексей.
Теперь ребята собираются усилить тренировки, чтобы на следующих соревнованиях одержать победу.
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Лев Каштанов