Представители Подмосковья победили на всероссийском конкурсе наставников

Поздней осенью и зимой в организме человека часто недостает нужных витаминов, оттого зачастую самочувствие кажется плохим и необъяснимо-странным. Однако специалисты утверждают, что всему голова – питание, которое снабжает всем необходимым. Так что же должно быть на столе, чтобы в холода чувствовать себя здоровым и бодрым?