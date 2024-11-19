Представители Подмосковья победили на всероссийском конкурсе наставников

Фото: пресс-служба конкурса «Наставничество»
Итоги конкурса «Наставничество» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели его организаторы, победителями названы 50 человек, двое из которых представляли Московскую область, кроме того, выбраны 50 лучших практик наставничества, том числе две подмосковные, сообщает пресс-служба конкурса.
«В направлении «Наставник года» победили два представителя Подмосковья — главный инженер в моторвагонном депо Домодедово филиала РЖД Евгений Шлыков в номинации «Наставник на производстве» и подсобный рабочий в Добром доме «Одинцовский» Александр Клюйков в номинация «Наставник в социальной сфере и общественной деятельности», — говорится в сообщении.А в направлении «Лучшие практики наставничества» от Московской области в число победителей вошли две практики в сфере образования: «Опыт наставничества на базе современной мастерской в Красногорском колледже» и «Реализация вариативной модели наставничества в средней общеобразовательной школе № 11 с углубленным изучением отдельных предметов».
Победители конкурса представят свои регионы на Фестивале наставников, который состоится в декабре.
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