В Подмосковье пройдёт фестиваль детей и молодёжи с ОВЗ «В будущее без границ»

Фото: istockphoto / DenKuvaiev
8 июня В Московской области состоится второй Международный фестиваль детей и молодёжи с ОВЗ «В будущее без границ». Об этом сообщила пресс-служба ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья.
Мероприятие пройдет 8 июня 2024 года на базе волейбольного центра городского округа Одинцово.
Фестиваль будет проводится при поддержке Правительства Московской области и Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка.
Торжественное начало мероприятия 8 июня в 13:00.
Читайте также:
Школьники собрались в селе Царёво на конкурс чтецов ко Дню Святого Николая
Подростков пригласили на тематическую смену центров «Авангард» и «Орлёнок»
Для ребят из Мытищ провели гончарный мастер-класс
«Второй Международный фестиваль детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «В будущее без границ» соберет участников со всей России, в том числе и из новых присоединенных территорий. Также мероприятие посетят гости из Беларуси, Казахстана и Турции», — подчеркнули в пресс-службе проекта.
Фестиваль будет проводится при поддержке Правительства Московской области и Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка.
Торжественное начало мероприятия 8 июня в 13:00.
Читайте также:
Школьники собрались в селе Царёво на конкурс чтецов ко Дню Святого Николая
Подростков пригласили на тематическую смену центров «Авангард» и «Орлёнок»
Для ребят из Мытищ провели гончарный мастер-класс
Мира Полтева