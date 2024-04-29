Представители Подмосковья стали призерами хакатона ЦФО по искусственному интеллекту

Фото: пресс-служба «Россия – страна возможностей»
Трое жителей Московской области стали призерами хакатона по искусственному интеллекту в Центральном федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».
Награждение победителей состоялось в Москве. По итогам соревнования 15 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 000 000 рублей.
Стоит отметить, что все участники проекта получили возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям. Кроме для реализации своих проектов ребята уже нашли партнеров для дальнейшего развития.
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«Кейс «Интеллектуальный анализатор обратной связи студентов» был посвящен разработке прототипа системы для интеллектуального анализа обратной связи студентов. Второе место заняла команда «ALT F4», в состав которой вошли Илья Гринюк из Балашихи и Артем Селезнев из Мытищ. В кейсе «Второй пилот для куратора / специалиста поддержки» участники разрабатывали чат-бот поддержки. Второе место заняла команда «16K20», в состав которой вошел Виталий Клементьев из Королева», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что все участники проекта получили возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям. Кроме для реализации своих проектов ребята уже нашли партнеров для дальнейшего развития.
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Мира Полтева