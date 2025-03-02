Представители Toyota провели тайные переговоры с бывшими автодилерами из России

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Руководство японской автокомпании Toyota впервые за три года организовало секретный VIP-сбор для бывших дилеров из России. На встречу пригласили несколько десятков предпринимателей, которых заставили подписать бумаги о неразглашении, пишет Telegram-канал Mash.
В связи с подписанием документов, результаты переговоров неизвестный. Однако канал выяснил, что мероприятие состоялась с 9 по 12 февраля в Дубае. В бывшими представителями Toyota в России связался головной офис и предложил провести встречу в ОАЭ.
Также известно, что перед россиянами извинились за уход с российского рынка, остановку поставок и борьбу с импортом.
Кроме того, руководство японской компании пообещало бывшим дилерам первыми «стоять на пороге», после того, как ситуация наладится.
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Также известно, что перед россиянами извинились за уход с российского рынка, остановку поставок и борьбу с импортом.
Кроме того, руководство японской компании пообещало бывшим дилерам первыми «стоять на пороге», после того, как ситуация наладится.
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Анастасия Чинкова