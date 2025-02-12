Экс-глава АвтоВАЗа спрогнозировал шансы возврата ушедших из РФ иностранных автобрендов

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Бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон выразил уверенность, что иностранные автомобильные бренды, покинувшие Россию, в конечном итоге вернутся на рынок. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».
«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», — сказал экс-глава АвтоВАЗа.По мнению Андерссона, длительное отсутствие на рынке РФ грозит компаниям потерей позиций в пользу конкурентов, хотя точные сроки возвращения не определены.
Ранее аналогичную точку зрения озвучил президент Владимир Путин, отметив, что импортозамещение усложнит реинтеграцию ушедших марок.
Данные «ВТБ Лизинг» (со слов генерального директора Антона Мусатова) за январь–сентябрь 2024 года подтверждают доминирование китайских и российских производителей: в топ-5 легковых марок вошли Lada, Haval, Geely, Chery и Exeed (68% рынка лизинга), а среди грузовиков лидируют Sitrak, Shacman, FAW, «Камаз» и Dongfeng.
Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась новая функция, позволяющая анонимно сообщить автовладельцу о проблемах с его машиной. Теперь пользователи могут уведомить водителя, если его автомобиль блокирует проезд, попал в ДТП, мешает эвакуации, у него сработала сигнализация, остались включённые фары, открыто окно или спущено колесо.
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Мария Моисеева