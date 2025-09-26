Предстоящее шоу «Поющие мосты» в Петербурге дополнят лазерной проекцией

26 сентября 2025, 09:43

Фото: iStock/Xantana

В Санкт-Петербурге в ночь с пятницы на субботу светомузыкальное шоу «Поющие мосты» дополнят лазерной проекцией, которая продемонстрирует главные символы туристического города. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Отмечается, что мероприятие будет посвящено Всемирному дню туризма и 25-летию Городского туристско-информационного бюро. Во время звучания фрагментов знаковых композиций Петра Чайковского на полотне моста покажут знакомые каждому петербуржцу и туристу образы: аэропорт Пулково, дом Зингера, Петропавловскую крепость и другие места.



По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, туризм в Петербурге заключается не только в посещении музеев и экскурсий.





«Это и запах свежей корюшки на весеннем рынке, и пышка с сахарной пудрой на Невском проспекте. Именно поэтому проекция покажет не только величественную и современную архитектуру Северной столицы, но простые, тёплые символы Петербурга, о которых знают по всему миру», — отметил Смирнов.