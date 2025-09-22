В Санкт-Петербурге завершился сезон Больших семейных фестивалей

22 сентября 2025, 10:44

Фото: iStock/gpointstudio

В саду Театра юных зрителей в Санкт-Петербурге провели заключительный в текущем сезоне Большой семейный фестиваль. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





По данным издания, на мероприятие пришли несколько тысяч петербуржцев. Здесь работали 28 тематических площадок для детей и взрослых.





«Эти праздники стали для города уже доброй традицией, которая позволяет горожанам всех поколений проводить время на свежем воздухе с пользой и получать новые яркие эмоции вместе с семьёй и друзьями», — отметил глава Петербурга Александр Беглов.