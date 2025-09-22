В Санкт-Петербурге завершился сезон Больших семейных фестивалей
В саду Театра юных зрителей в Санкт-Петербурге провели заключительный в текущем сезоне Большой семейный фестиваль. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
По данным издания, на мероприятие пришли несколько тысяч петербуржцев. Здесь работали 28 тематических площадок для детей и взрослых.
«Эти праздники стали для города уже доброй традицией, которая позволяет горожанам всех поколений проводить время на свежем воздухе с пользой и получать новые яркие эмоции вместе с семьёй и друзьями», — отметил глава Петербурга Александр Беглов.
Для гостей праздника также подготовили концерт с участием творческих коллективов.
Тем временем в Кемеровской области продолжается тематическая неделя «Туркод. Доступ открыт», в рамках которой для местных жителей проводят различные мероприятия, сообщает «Сiбдепо».
Всего запланировано 200 событий, в том числе туристический слет, дни открытых дверей в музеях, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Завершится
Напомним, тематическая неделя проходит с 19 по 26 сентября.