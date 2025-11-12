Предстоящей зимой в Новосибирске зальют 11 ледовых катков

12 ноября 2025, 14:19

Фото: iStock/Dmytro Varavin

В Новосибирске предстоящей зимой зальют 11 катков, основной организуют в парке «Центральный». Об этом сообщили в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города.





По данным Om1 Новосибирск, катки появятся в парках имени С.М. Кирова, «Затулинский», «Арена», «У моря Обского», «Первомайский», «Сосновый бор», «Заельцовский», «Берёзовая роща», «Михайловская набережная» и «Бугринская роща». В последнем уже подготовили площадку площадью порядка 1000 квадратных метров.





«Заливка льда на открытых ледовых объектах начнётся с момента установления стабильных отрицательных значений температуры воздуха. Оптимальной в минимальных значениях температурой для такого процесса является –5 °С», — уточнили в администрации Новосибирска.