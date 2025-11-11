Жителям Петербурга покажут спектакль «Снегурочка» на катке на Конюшенной площади
Санкт-Петербургский ледовый театр покажет на катке на Конюшенной площади спектакль «Снегурочка».
По данным «Петербургского дневника», специалисты уже начали устанавливать каток. На площади также планируют установить 10-метровую новогоднюю ёлку. Сам каток украсят световыми гирляндами и инсталляциями.
«В этом году вместе с артистами и акробатами на лёд выйдет и художественный руководитель театра, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная. В части спектаклей примут участие специальные гости — фигуристы Елизавета Туктамышева и Владислав Дикиджи», — говорится в материале.
Отмечается, что каток на Конюшенной площади Петербурга будет работать с 13 декабря по 11 января.
Тем временем уже 15 ноября к Новому году начнут украшать улицы Кемерова. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Для оформления площади Советов планируется использовать световые композиции на центральной клумбе и трибуне, объемные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, иллюминацию деревьев "Тающая сосулька". По обеим сторонам от центральной клумбы разместится ледовый городок с горками», — сообщает издание.
Также установят праздничную ёлку, вокруг которой зальют каток.