Бесплатный каток откроют 1 декабря на стадионе «Сатурн» в Раменском

10 ноября 2025, 18:20

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском уже смонтировали каток для жителей и гостей округа на территории стадиона «Сатурн». Работы ведут по губернаторской программе «Зима в Подмосковье», отметили в Администрации Раменского муниципального округа.





Директор МАУ «Дирекция парков Раменского муниципального округа» Анна Зима рассказала, что открытие катка планируют 1 декабря, но точная дата будет зависеть от погодных условий.





«Каток у нас абсолютно бесплатный, зарегистрироваться можно на портале «Спорт Подмосковья». Люди заходят в онлайн-сервис, выбирают каток и бронируют удобный сеанс. Прокат коньков идёт по предоставлению документа», – рассказала Анна.

​Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

