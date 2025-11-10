Бесплатный каток откроют 1 декабря на стадионе «Сатурн» в Раменском
В Раменском уже смонтировали каток для жителей и гостей округа на территории стадиона «Сатурн». Работы ведут по губернаторской программе «Зима в Подмосковье», отметили в Администрации Раменского муниципального округа.
Директор МАУ «Дирекция парков Раменского муниципального округа» Анна Зима рассказала, что открытие катка планируют 1 декабря, но точная дата будет зависеть от погодных условий.
«Каток у нас абсолютно бесплатный, зарегистрироваться можно на портале «Спорт Подмосковья». Люди заходят в онлайн-сервис, выбирают каток и бронируют удобный сеанс. Прокат коньков идёт по предоставлению документа», – рассказала Анна.Для самых юных посетителей предусмотрели специального детского помощника — приспособление для комфортного и безопасного катания. Каток рассчитан на 200 человек, чтобы обеспечить безопасность всех гостей, поэтому билеты лучше бронировать заранее.
Владельцы автомобилей могут не беспокоиться — рядом оборудована комфортная парковка. В прошлом сезоне раменский каток пользовался большой популярностью.
Каток в Раменском занял третье место в Подмосковье по количеству посещений. Вся подробная информация о работе катка — в официальном Телеграм-канале.