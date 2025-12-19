Предстоящие выходные станут последними теплыми днями декабря в Москве

19 декабря 2025, 16:29

Синоптик Позднякова: выходные станут последними теплыми днями декабря

Фото: iStock/Julia Klueva

В предстоящие выходные в Москве сохранится облачная погода без существенных осадков, а температура будет значительно превышать климатическую норму. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, ночью температура в столичном регионе составит –1… +1 °С, а днем — 0… +2 °С, что на пять-шесть °С выше нормы декабря. Тем не менее, по словам синоптика, предстоящие выходные станут последними теплыми днями в текущем месяце.





«Начиная со следующей недели ожидается изменение атмосферной циркуляции: западный поток сменится на северо-западный, а затем и на северный. Уже 23 декабря начнется адвекция холодного воздуха, что приведет к резкому понижению температуры в течение суток», — заключила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«Во вторник будет малооблачный день. Можно ожидать солнце. А температура в течение дня будет составлять -10…-12 °С. В ночь на среду может быть до -13…-15 °С, но, скорее всего, это будет касаться уже востока Московской области», — спрогнозировал Шувалов для RT.