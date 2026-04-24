Предсвадебные мальчишники могут подорвать брак ещё до его заключения

24 апреля 2026, 11:51

Коуч Кортни Бойер считает, что разгульные мальчишники могут разрушать отношения

Коуч по отношениям Кортни Бойер предупредила, что мальчишники в стиле «прощание с холостяцкой жизнью» могут подорвать доверие партнёра и даже стать причиной расставания. Об этом пишет издание Metro.





Многие связывают мальчишники с разгульными выходами, посещением стриптиз‑клубов и большим количеством алкоголя. И хотя в последнее время эта тенденция меняется и многие люди предпочитают более сдержанные празднования, остаются и те, кто придерживается мнения, что мальчишник — это «последняя ночь свободы».



Кортни считает, что поход в стриптиз‑клуб накануне собственной свадьбы не является сигналом тревоги, однако важно понимать, с каким намерением вы туда идёте и какое поведение демонстрируете во время мероприятия.





«Проблема не в самой традиции проведения мальчишника, а в устаревших установках. Если он преподносится как последний салют, такое празднование будущей свадьбы одним из супругов вызывает недоумение. Здоровые отношения не нуждаются в прощальном холостяцком туре», — поясняет Бойер.

«Прежде чем вступить в брак, паре необходимо обсудить такие темы, как неуважительное поведение, что такое измена и как выражать беспокойство с любовью. Доверие — это не только про вещи, которые технически нарушают границы, но и эмоциональная безопасность», — говорит Кортни.