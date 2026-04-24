В Новосибирске нашли живым девятилетнего мальчика, не вернувшегося из школы
В Новосибирске завершились поиски девятилетнего мальчика, пропавшего после школы. В отряде «Лиза Алерт» сообщили, что ребенок жив. Об этом пишет РИА Новости.
Школьник из Кировского района в четверг не вернулся домой после уроков. Позже организация опубликовала короткое сообщение: «Ребенок найден, жив! Большое спасибо всем, кто принимал участие в поиске». После сигнала волонтеры объявили срочный сбор и сразу выехали на место. Поиски заняли несколько часов и закончились хорошей новостью.
