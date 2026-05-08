В Индии мужчина разрезал дочь бензопилой из-за оценок в школе
Житель Индии убил собственную дочь, когда обнаружил, что та его обманула. Об этом сообщает NDTV.
Девятилетняя девочка заняла второе место в классе по итогам рейтинга успеваемости, а ее сводный брат оказался на первой строчке. Опасаясь негативной реакции родителей, школьница решила подделать табель успеваемости.
Когда отец девочки обнаружил обман, он пришел в ярость. Мужчина напал на ребенка с бензопилой и нанес девочке смертельные раны.
После совершения преступления злоумышленник попытался скрыть следы преступления. Он завернул тело дочери в ткань и поджег, рассчитывая выдать убийство за несчастный случай.
Однако проведенная экспертиза и тест ДНК позволили установить истинную причину смерти. В результате мужчину задержали полицейские. Вместе с ним под стражу поместили его сожительницу, которую обвиняют в соучастии, поскольку она помогала скрывать улики.
