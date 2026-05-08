Достижения.рф

Извержение вулкана привело к гибели туристов в одной стране

Два альпиниста из Китая погибли при извержении вулкана в Индонезии
Фото: iStock/Vershinin-M

В Индонезии началось извержение вулкана, в результате которого погибли два человека, еще 20 оказались заблокированы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.



Столб пепла поднялся на высоту до 10 километров, окрасив небо в серо-черные тона. Информацию о двух погибших подтвердил начальник полиции Северного Хальмахера.

Жертвами стали иностранные альпинисты — граждане Китая и Сингапура. Их личности пока не установили. Спасательные службы уже приступили к эвакуации туристов. Среди заблокированных — девять граждан Сингапура.

Метеорологическое управление уточняет, что извержение не прекращается, пепел движется в северном направлении. Туристов и местных жителей призвали держаться на безопасном расстоянии от вулкана.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0