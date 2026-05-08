Извержение вулкана привело к гибели туристов в одной стране
В Индонезии началось извержение вулкана, в результате которого погибли два человека, еще 20 оказались заблокированы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Столб пепла поднялся на высоту до 10 километров, окрасив небо в серо-черные тона. Информацию о двух погибших подтвердил начальник полиции Северного Хальмахера.
Жертвами стали иностранные альпинисты — граждане Китая и Сингапура. Их личности пока не установили. Спасательные службы уже приступили к эвакуации туристов. Среди заблокированных — девять граждан Сингапура.
Метеорологическое управление уточняет, что извержение не прекращается, пепел движется в северном направлении. Туристов и местных жителей призвали держаться на безопасном расстоянии от вулкана.
Читайте также: