Сотрудник банка потребовал огромные отступные за молчание о домогательствах
Сотрудник JPMorgan Чираю Рана потребовал у банка свыше 20 миллионов долларов «за молчание» после обвинений в адрес топ-менеджера Лорны Хайдини. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В иске 35-летний истец заявил, что начальница принуждала его к интимной связи. Он утверждает, что она давала ему виагру и наркотики, а за отказ грозила сломать карьеру.
Источники газеты рассказали, что Рана не сразу обратился в суд. Сначала он предложил урегулировать конфликт и запросил крупную сумму. Мужчина предупредил, что в ином случае расскажет эту историю журналистам. По информации издания, банк предложил ему один миллион долларов с условием сохранить претензии в тайне. После внутренней проверки компания не нашла подтверждений этим заявлениям.
