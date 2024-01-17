В Башкирии открыли горячую линию для пострадавших при беспорядках

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Прокуратура в Башкирии открыла телефон «горячей линии» для граждан, пострадавших от акции протеста. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.
«В прокуратуре Республики Башкортостан заработала "горячая линия" по вопросам соблюдения прав граждан, пострадавших в результате массовых беспорядков в Баймакском районе», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что позвонить туда могут все граждане и сообщить о фактах нарушения при проведении акции протеста.
Напомним, беспорядки в Баймаке начались после оглашения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову*. Его приговорили к четырём годам решения свободы.
Сотрудники Росгвардии пытались оттеснить собравшуюся толпу, однако, митингующие начали сопротивляться. В результате, между правоохранителями и протестующими начались столкновения.
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Элина Позднякова