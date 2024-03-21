Премьер Италии решила наказать авторов порно-дипфейка с ее участием

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони планирует судиться с создателями её порнографического дипфейка. Об этом пишет BBC.
В 2020 году неизвестные опубликовали на американском сайте для взрослых дипфейковые видео с лицом Мелони. Ролик набрал миллионы просмотров, а спустя пару лет женщина стала премьер-министром Италии.
По данным издания, создателей видео удалось вычислить через смартфон, с которого оно было загружено. Ролик сделали 40-летний мужчина и его 73-летний отец.
Итальянские премьер подала на них в суд с требованием выплатить компенсацию размером в 100 тысяч долларов. Дипфейки подпадают под статью о диффамации (распространение порочащих сведений), которая есть в законодательстве Италии.
Адвокаты Мелони назвали сумму символической. Она пообещала перечислить все отсуженные деньги в фонд женщин, которые пострадали от домашнего насилия.
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По данным издания, создателей видео удалось вычислить через смартфон, с которого оно было загружено. Ролик сделали 40-летний мужчина и его 73-летний отец.
Адвокаты Мелони назвали сумму символической. Она пообещала перечислить все отсуженные деньги в фонд женщин, которые пострадали от домашнего насилия.
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Алина Юрчак