Премьер Косово Курти извинился за неверно решенное уравнение перед школьниками

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Премьер-министр Косово Альбин Курти извинился за неверно решенное линейное уравнение во время посещения одной из школ в Подуево. Об этом он написал в своих соцсетях. Вместо правильного ответа «0» он вывел на доске цифру «5», а весь класс стал ему аплодировать.
«Я прошу прощения. Решение этого уравнения, как вы знаете лучше вашего премьер-министра, x = 0», — написал Курти.Премьер также добавил, что если бы он оказался на месте любого ученика в классе, то вряд ли бы смог набрать проходной балл на экзамене.
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