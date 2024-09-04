В Сербии опровергли слухи про передачу Украине МиГ-29

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Предположения о том, что Сербия передала Киеву истребители МиГ-29, опроверг на встрече с жителями на западе страны сербский лидер Александр Вучич.
«Некоторые говорят, что мы наши «МиГи» отправим на Украину. Те, кто знают меня, Верховного главнокомандующего армией Республики Сербия, понимают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», — сказал президент республики.
Ранее сообщалось, что в Германии назвали одно условие для начала ядерной войны на европейской территории. По словам немецкого генерала Эриха Вада, это зависит в том числе от решения американской стороны. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов