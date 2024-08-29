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Вучич: Сербия не ввела санкции против России и не стыдится своей позиции

29 августа 2024, 23:56
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России, но она не стала этого делать и не стыдится своей позиции, заявил сербский лидер Александр Вучич на совместной пресс-конференции с Макроном.
«Я знаю, чтобы Эммануэль хотел, чтобы мы ввели санкции против России. Но мы этого не сделали, и мы не стыдимся своего решения. Не хочу перед вами оправдываться из-за этого», — пояснил Вучич.
Он также добавил, что будет отчитываться за свои политические решения только перед своим народом, отметив, что сербы пожертвовали гуманитарной помощи Украине, чем остальные Балканы, в 20 раз.


«При этом сделали ли мы что-то против Украины? Нет. Поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем Устав ООН и воспринимаем их как дружественный народ. Мы отсюда, из Сербии, больше дали гуманитарной помощи, чем все остальные на Балканах вместе, в 20 раз. Последнее – 5 тысяч ноутбуков, iPad и так далее», — подчеркнул президент Сербии.
Ранее сообщалось, что власти Сербии во время визита президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о покупке у Парижа 12 истребителей Rafale стоимостью €2,7 млрд евро.

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Сербия купит у Франции 12 истребителей Rafale за €2,7 млрд
Сербия подписала с Францией договор покупки 12 истребителей Rafale за €2,7 млрд
29 августа 2024, 23:47

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Власти Сербии во время визита к ним в страну президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о покупке у Парижа 12 истребителей Rafale. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно заявлению сербского лидера Вучича, стоимость боевых самолетов — €2,7 млрд евро.
«Покупка Rafale — это для нас большая новость, и вы увидите, что мы будем открыты для вас. Контракт был подписан с полным пакетом вспомогательной логистики, от запасных двигателей до всего остального. Общая стоимость контракта составляет €2,7 млрд», — заявил Вучич на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Россия и Сербия намерены вести совместную работу в целях укрепления безопасности на Балканах. Также стороны подчеркнули необходимость противодействия попыткам деструктивного внешнего вмешательства в дела региона. Об этом говорилось в заявлении МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя председателя правительства Сербии Александра Вулина

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Бразилия заблокировала счета компании Starlink
Metropoles: в Бразилии заблокировали счета компании Илона Маска Starlink
29 августа 2024, 22:57

Фото: istockphoto/AdrianHancu

В Бразилии заблокировали счета компании американского миллиардера Илона Маска Starlink Holding из-за отсутствия юридического представителя в стране. Об этом сообщает газета Metrópoles. Всех бразильских менеджеров Starlink заранее проинформировали об этом, указано в статье.
«Советники из офиса Мораиса заявили, что у компании Starlink Holding <...> заблокировали счета. Все менеджеры Starlink в Бразилии были проинформированы об этом», — пишет газета.
В ответ на это Илон Маск написал на своей страничке в соцсети X, что судья — тиран и диктатор, а президента Бразилии Лулу да Силву назвал его прислужником.

До этого Маск предлагал Мораису уйти в отставку, обвинив того в нарушении конституции страны, и пообеща опубликовать его запросы об удалении материалов из соцсети X. После этого суд в Бразилии принял решение начать расследование в отношении Маска.

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В Подмосковье представили памятку для общественных наблюдателей на выборах
29 августа 2024, 22:33

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

В Красногорском ДК «Подмосковье» прошёл обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в кампании по выборам депутатов Советов депутатов городских округов 6-8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Московской области.
В регионе проводится 28 избирательных кампаний. Это выборы депутатов Советов депутатов в 25 муниципалитетах и дополнительные выборы местных депутатов в трёх округах. Общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, где проводится голосование, мониторить организацию дополнительных форм голосования.
«Институт общественного наблюдения – это неотъемлемый элемент общественного контроля работы избирательной системы со стороны институтов гражданского общества. Нам как представителям общественного сектора приятно понимать, что правовых возможностей из года в год становиться всё больше. Это приводит к росту уровня доверия граждан к институту общественного контроля, к итогам выборов», - обратилась к участникам семинара руководитель штаба общественного наблюдения, первый зампредседателя ОПМО Татьяна Дмитриева.
На семинаре представили разработанную Общественной палатой России памятку для общественного наблюдателя. Она представляет собой свод правил, которым на избирательных участках должен следовать наблюдатель. Порядок его действий в ходе трёхдневного голосования пошагово прописан в документе.

Штаб Общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области будет работать все три дня голосования с 08:00 до закрытия избирательных участков.

Для обращения граждан по вопросам относительно избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении организована работа горячей линии: 7 (499) 550-60-89.

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В Евросоюзе не смогли договориться об ударах ВСУ вглубь России
ЕС не принял общего решения на снятие запретов для ВСУ по ударам вглубь России
29 августа 2024, 21:48

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Главы МИД стран Евросоюза не приняли общего решения на снятие запретов для ВСУ по ударам европейским оружием вглубь России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, подобные решения остаются страны будут принимать в индивидуальном порядке.
«Министры обсудили снятие ограничений. Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена. Некоторые вообще решили не поставлять оружие Украине <...> Мы не пришли к единой европейской позиции», — заявил Боррель.
Он также добавил, что у стран Евросоюза нет единого мнения об атаке ВСУ на Курскую область, однако многие все же поддерживают ее.

Ранее Боррель заявлял, что более 6 млрд евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира остаются замороженными, а причина этой ситуации заключается в вето, наложенным Венгрией.

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#ес
#всу
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Бывший президент Франции Олланд сравнил Илона Маска с дьяволом
29 августа 2024, 21:26

Фото: istockphoto/SimonLukas

Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил американского миллиардера Илона Маска с дьяволом, сообщает CNews. Так экс-глава государства отреагировал на появление предпринимателя в Елисейском дворце в прошлом году для встречи с нынешним французским лидером Эммануилом Макроном.
«Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, Эммануэля Макрона это не смущает», — заявил Олланд.
Бывший французский президент также добавил, что, по его мнению, Илон Маск совсем не желает добра человечеству.

Ранее Маск напрямую обратился к Макрону и призвал политика сообщить больше информации о задержании Дурова.
«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал Маск.
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#париж
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Reuters: Макрон и МИД Франции не знали о планировавшемся аресте Дурова
29 августа 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

Президент Франции Эммануэль Макрон не был заранее предупреждён силовиками о планировавшемся аресте сооснователя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Не было известно о намерениях правоохранителей и во французском МИД.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа. Если это так, то заявлению Макрона о том, что в задержании российского предпринимателя и программиста не присутствует никаких политических мотивов, пожалуй, можно поверить, поскольку он о нём просто не знал. Источник также добавил, что самому Дурову также не было известно об аресте. Кроме того, задержание ​Дуров звонил владельцу крупных СМИДуров звонил владельцу крупных СМИДурова никак не связано с США.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана, 24 августа. Позднее было решено не заключать его в следственный изолятор, а оставить под судебным надзором. Кроме того, Дурова обязали выплатить залог в пять миллионов евро.

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#арест
#франция
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Кандидат в депутаты из Жуковского принял участие во встрече с Медведевым
29 августа 2024, 19:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Кандидат в депутаты муниципального Совета Жуковского Денис Козлов принял участие во встрече с председателем партии единороссов Дмитрием Медведевым. Медведев ответил на вопросы военнослужащих, которые участвуют в Едином дне голосования в качестве кандидатов на выборах различного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».
Вопрос наводчика парашютно-десантного взвода Козлова касался дальнейших планов партии по поддержке военных, которые захотят участвовать в выборах в областной парламент или Госдуму.
«Вы уже получили определённый запас знаний не только в практической работе, в СВО, но и в ходе обучения. Дополнительные знания, курсы и лекции – всё это будет происходить. Мы не просто так проводим встречи с ребятами и девушками, которые участвовали или участвуют в СВО, не просто так поддерживаем. Должна происходить кадровая ротация, должны приходить люди, которые получили особые навыки и знания», – ответил Медведев.
«Мой вопрос Дмитрию Медведеву касался перспектив подготовки ветеранов к думским выборам. Чтобы такие, как мы, стали конкурентоспособными на больших выборах, нужна серьёзная подготовка. А чтобы успешно работать на федеральном уровне, начинать нужно заранее», – поделился Денис Козлов.
Нынешняя выборная кампания проходит с учётом проведения специальной военной операции. На муниципальных выборах в Московской области в выборах участвуют 11 кандидатов из числа участников СВО. Всем им оказывается необходимое сопровождение на всех этапах.

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В Курской области создадут добровольческий отряд для поддержания правопорядка
29 августа 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Junaid Peer

В Курской области будет создан новый добровольческий отряд «Барс-Курск». Его задачей будет поддержание правопорядка в регионе.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов. По его словам, решение о создании отряда было принято на совещании с главами районов и членами областного правительства. Врио главы региона уверен, что «Барс-Курск» станет важным звеном в поддержании правопорядка.

Смирнов уточнил, что основной функцией нового отряда будет обеспечение безопасности в восьми отселённых районах Курской области и на других территориях. Все, кто подпишет контракт, пройдут обучение и получат необходимое вооружение и снаряжение. По словам врио губернатора, в задачу бойцов отряда будет входить не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселённых районов, чтобы поддержать тех, кто остался в это сложное время.

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#курская область
#добровольцы
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Американист Дудаков: После ареста Дурова Цукерберг «сдал демократов-подельников»
29 августа 2024, 19:06

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Основатель социальной сети Facebook* Марк Цукерберг признался, что его платформа манипулировала информацией под давлением Белого дома. В США это заявление назвали «политической гранатой в собственный окоп».
О том, что стоит за этим неожиданным признанием Цукерберга, рассказал РИА Новости эксперт-американист Малек Дудаков. Он отметил, что по сути в заявлении главы Meta* нет ничего неожиданного: о цензуре в Facebook* было давно известно, в том числе и из-за многократных утечек информации. Тем не менее, слова основателя соцсети действительно имели эффект разорвавшейся бомбы.

По словам эксперта, выступление Цукерберга стало настоящим медийным ударом по администрации Байдена — Харрис, и как раз накануне выборов. Теперь все гадают, чем был вызван такой приступ откровенности, ведь сам хозяин Meta* является убеждённым сторонником демократов.

Дудаков считает, что Цукербергом двигал исключительно «шкурный интерес». Он в одном окопе с демократами, но сейчас опасается оказаться крайним, вот и сдаёт «подельников», предположил специалист. Возможно, он опасается повторить судьбу Павла Дурова, арестованного во Франции, заключил эксперт.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#соцсети
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