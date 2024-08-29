Вучич: Сербия не ввела санкции против России и не стыдится своей позиции

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Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России, но она не стала этого делать и не стыдится своей позиции, заявил сербский лидер Александр Вучич на совместной пресс-конференции с Макроном.
«Я знаю, чтобы Эммануэль хотел, чтобы мы ввели санкции против России. Но мы этого не сделали, и мы не стыдимся своего решения. Не хочу перед вами оправдываться из-за этого», — пояснил Вучич.Он также добавил, что будет отчитываться за свои политические решения только перед своим народом, отметив, что сербы пожертвовали гуманитарной помощи Украине, чем остальные Балканы, в 20 раз.
«При этом сделали ли мы что-то против Украины? Нет. Поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем Устав ООН и воспринимаем их как дружественный народ. Мы отсюда, из Сербии, больше дали гуманитарной помощи, чем все остальные на Балканах вместе, в 20 раз. Последнее – 5 тысяч ноутбуков, iPad и так далее», — подчеркнул президент Сербии.Ранее сообщалось, что власти Сербии во время визита президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о покупке у Парижа 12 истребителей Rafale стоимостью €2,7 млрд евро.
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Данил Пономарев