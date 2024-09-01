Вучич заявил, что Сербия не станет «троянским конем» России в ЕС

Фото: сайт Кремля
Президент Сербии Александр Вучич заявил на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2024, что после вступления в ЕС Сербия не будет продвигать интересы РФ в блоке. Об этом сообщает b92.net.
По его словам, он неоднократно слышал утверждения о том, что Сербия может быть «троянским конем России» в Евросоюзе. Вучич отметил, что хотя он намерен поддерживать хорошие отношения с РФ, продвигать её интересы в блоке не станет.
Уточняется, что Вучич не общался с главой российского государства Владимиром Путиным в течение двух с половиной лет. Однако президент Сербии добавил, что страна традиционно поддерживает крепкие связи с Россией, так как это исторически сложившаяся традиция между народами.
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Екатерина Коршунова