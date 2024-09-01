Вучич заявил, что Сербия не станет «троянским конем» России в ЕС

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире радио NV, транслируемом на платформе YouTube, заявил, что Запад опасается хищения средств и в связи с этим отказывается выделять средства властям страны на восстановление энергосистемы. По его словам, они предпочитают направлять Киеву оборудование.