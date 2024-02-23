Премьер-министр Дании рассказала о причине задержки с передачей F-16 Киеву

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о задержке поставок F-16 в Украину. Заявление появилось в Telegram-канале «Мы Украина».
По словам политика, причина задержки – техническая. Фредериксен подчеркнула, что для поддержания работы F-16 требуется серьезная инфраструктура. Она добавила, что первые боевые самолеты могут быть переданы украинской армии уже весной.
«Мы начали проведение обучения пилотов (ВСУ) в августе. Обучение происходит очень быстро и очень хорошо», – заключила Фредериксен.
Ранее премьер-министр Дании заявила, что все неиспользуемое оружие должно быть передано Киеву. Политик также призвала к скорейшему вступлению допуску Украины в НАТО и Европейский союз.
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«Мы начали проведение обучения пилотов (ВСУ) в августе. Обучение происходит очень быстро и очень хорошо», – заключила Фредериксен.
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Александр Климов