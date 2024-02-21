На Украине не знают, когда им передадут истребители F-16

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Пока остается неизвестным, когда Украина получит партию американских истребителей F-16. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Сроки поставки Украине западных истребителей F-16 пока остаются неизвестными, инфраструктура для них еще не готова», — сказал Игнат.
Ранее Игнат признал, что после передачи западными союзниками Киеву истребителей F-16 у Украины возникнут серьёзные трудности с содержанием этих самолётов. Он сказал, что в перспективе военная авиация ВСУ должна перейти на западную технику, отметив, что это относится не только к самолётам, но и к вертолётам.
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Элина Позднякова