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На Украине не знают, когда им передадут истребители F-16

Игнат: Сроки поставки Украине западных истребителей F-16 остаются неизвестными
21 февраля 2024, 15:59
Фото: iStock/viper-zero

Фото: iStock/viper-zero

Пока остается неизвестным, когда Украина получит партию американских истребителей F-16. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Сроки поставки Украине западных истребителей F-16 пока остаются неизвестными, инфраструктура для них еще не готова», — сказал Игнат.

Ранее Игнат признал, что после передачи западными союзниками Киеву истребителей F-16 у Украины возникнут серьёзные трудности с содержанием этих самолётов. Он сказал, что в перспективе военная авиация ВСУ должна перейти на западную технику, отметив, что это относится не только к самолётам, но и к вертолётам.


Однако, тут же оговорился Игнат, появление каждого нового типа самолёта ведёт к появлению дополнительной нагрузки в плане его технического обеспечения, обслуживания, ремонта и эксплуатации.

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#всу
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В белгородском селе Старый Хутор взорвался украинский дрон-камикадзе
Гладков: В белгородском селе Старый Хутор взорвался украинский дрон-камикадзе
21 февраля 2024, 16:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник взорвался в селе Старый Хутор в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при вражеской атаке в одном из частных домов повреждения получили хозпостройка и забор. На месте работают представители оперативных служб.

Напомним, Вооружённые силы Украины совершили массированную атаку на Белгород днём 15 февраля. В небе над городом были перехвачены 14 реактивных снарядов, которые были выпущены из чехословацкой РСЗО «Вампир». Тогда погибло семь человек, еще 19 получили ранения.

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Украинские неонацисты продают вещи погибших бойцов ВС РФ за границу
Захарова: украинцы торгуют вещами погибших бойцов ВС РФ, включая документы
21 февраля 2024, 15:41

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Представители украинских властей продают вещи и документы погибших российских военных за границу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, украинские неонацисты не только занимаются контрабандой оружия, но и грабят музеи и православные святыни, для того, чтобы продавать российские культурные ценности за границу.

«Как недавно выяснилось, глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы – паспорта и военные билеты», - заявила Захарова.

Она привела в пример историю, как один из жителей австралийского города Джилонга получал из Украины и продавал через соцсети вещи погибших российских военных.

Захарова подчеркнула, что подобные действия не останутся без ответа.

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ВСУ перебрасывают подкрепление в районы Работина и Вербового
Рогов: ВСУ перебрасывают подкрепление в район Работина и Вербового
21 февраля 2024, 15:15

Фото: iStock/YakubovAlim

ВСУ перебрасывают подкрепление из-под города Орехова Запорожской области, который временно находится под контролем Киева, в район населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сейчас идет переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работина и Вербового. Все говорит о том, что они готовятся к активным боевым действиям. Техника ВСУ, которая перебрасывается со стороны Новоданиловки и Малой Токмачки, уничтожается ФАБами», - передает ТАСС слова Рогова.

При этом он подчеркнул, что армия России на донном направлении продвигается вперед, однако пока украинские подразделения продолжают занимать свои позиции, так как успел качественно окопаться. Сейчас там идут активные боевые действия, заключил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что временно подконтрольный Киеву город Запорожье разграблен украинскими властями. Он утверждает, что сейчас в городе между ставленниками киевского правительства идет борьба за сферы влияния и каждый пытается как можно больше «урвать напоследок».

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#запорожье
#рогов
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Путин отметил героизм российских лётчиков на СВО
Путин: благодаря лётчикам удалось добиться перелома на сложных участках фронта
21 февраля 2024, 14:31

Фото: сайт Кремля

Армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках спецоперации также благодаря героизму бойцов ВКС. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», - отметил президент России.

21 февраля на аэродроме Чкаловский Путин вручил государственные награды руководителям воинских частей и подразделений Воздушно-космических сил, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине.

На аэродроме Верховного Главнокомандующего России встретил министр обороны Сергей Шойгу. В своей речи глава государства особо отметил мужество и героизм военнослужащих ВКС, которые продемонстрировали высочайший профессионализм, отвагу и самоотверженность в боях.

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#министр
#операции
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Рабочая группа по СВО разработала новые меры поддержки участников спецоперации
21 февраля 2024, 14:25

Фото: iStock/scaliger

Рабочая группа по вопросам военной операции направила президенту России Владимиру Путину доклад, в котором предлагаются ряд мер по поддержке участников СВО. Об этом сообщил в Telegram глава рабочей группы Андрей Турчак
Добровольцам со стажем в зоне специальной военной операции не менее полугода будет предоставлено право освобождения от срочной службы. Данная мера позволит поощрить тех, кто по собственной инициативе проявил патриотизм и внес вклад в защиту Родины.

Участникам СВО предложено сохранить права на полученные ранее «дальневосточные» и «арктические» гектары по договорам безвозмездного пользования.

Документ предусматривает социальную помощь детям-инвалидам, отцы которых погибли в ходе СВО. Им будет обеспечено одновременное получение двух пенсий: по инвалидности и по потере кормильца, что позволит обеспечить детям-инвалидам и их семьям дополнительную социальную защиту.

Страховые гарантии (три млн рублей в случае ранения, пять млн рублей в случае гибели), которые предусмотрены для волонтеров, будут распространяться и на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО.

Для производителей беспилотных летательных аппаратов предложено обнулить НДС. Данная мера позволить стимулировать производственный процесс БПЛА.

Для работодателей, которые трудоустроят инвалидов боевых действий, будет предусмотрено снижение страховых взносов.

Рабочая группа предлагает передавать на нужды специальной военной операции конфискованное огнестрельное оружие. Как отметил глава рабочей группы Андрей Турчак, «на передовой оно будет полезнее». Предложение уже поддержал глава Росгвардии Виктор Золотов.

В январе рабочая группа внесла в Государственную Думу законопроект о защите интересов гражданских жен погибших и пропавших без вести участников СВО. Документ был подготовлен по поручению президента Владимира Путина.

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#сво
#военные
#социальная поддержка
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ВСУ не могут понять, где армия России нанесет следующий удар
Джонсон: ВСУ не могут предугадать следующий шаг ВС РФ после Авдеевки
21 февраля 2024, 14:15

Фото: iStock/JARAMA

После освобождения Авдеевки российской армией ВСУ оказались в растерянности и не могут противостоять стремительному продвижению ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Они (армия России. — ред.) продолжают наступать по всему тысячекилометровому фронту. Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесен следующий удар», — отметил Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По его словам, ситуация для украинской армии становится все хуже с каждым днем. В ВСУ не хватает вооружения и обученного личного состава. Таким образом, Джонсон делает вывод, что даже в случае выделения США Киеву помощи в размере 61 миллиарда долларов, это никак не изменит обстановку на линии соприкосновения.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

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#вооружения
#удар
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В США предрекли Украине потерю территорий
Американский журналист Энгл: Украина начнет быстро терять территории
21 февраля 2024, 13:54

Фото: istock / JARAMA

После сдачи Авдеевки Украина начнет стремительно терять территории. Такое предположение сделал корреспондент NBC News Ричард Энгл из США.

«Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро. <…> Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы <…> отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить», — обратил внимание Энгл.
Журналист также поинтересовался, сможет ли Киев не допустить значительную потерю своих территорий на фоне произошедшего. Он отметил, что, побеседовав с бойцами украинской армии, узнал о критической нехватке боеприпасов, заставляющей военных ВСУ считать патроны и отказываться от атак.

17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#сша
#журналист
#украина
#всу
#киев
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Военэксперт Лукашевич рассказал о последствиях применения F-16 на Украине
Военэксперт Лукашевич: России нужно готовиться к поступлению F-16 на Украину
21 февраля 2024, 13:36

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Украинские пилоты столкнулись с рядом проблем, проходя подготовку на истребителях F-16 в США. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал военный авиаэксперт Вадим Лукашевич.
Данные Национальной гвардии Аризоны гласят, что летом 2024 года первые украинские пилоты завершат подготовку на истребителях F-16 в США.

Это без сомнения приведёт к усилению ВСУ, поскольку любой новый самолёт на поле боя всегда усиливает сторону, у которой он появляется, подчеркнул эксперт.

Истребители F-16 – это многоцелевые самолёты, которые ведут как воздушный бой, так и работают на земле, подобно штурмовикам. Сами по себе ВВС Украины гораздо слабее российских, поскольку там отсутствуют современные образцы самолётов, а советские имеются в малом количестве. В связи с этим, ВСУ противодействуют российской авиации исключительно с помощью ПВО. Однако появление у Украины F-16 явно изменит эту ситуацию.

Однако, Лукашевич отметил, что всё будет зависеть от подготовки украинских пилотов и бортового состава самолётов. Российские и украинские пилоты обучаются по единой советской методике. Теперь же лётчики ВВС Украины столкнулись с серьёзной проблемой: помимо того, что им необходимо переучиться на новый тип самолёта, они должны выучить английский язык, поскольку на нём ведётся документация, освоить зарубежную технику и новую, американскую методику.

«В принципе, переучиться на другой тип самолёта можно за 2-3 месяца. Однако здесь идёт речь идёт не о том, чтобы просто научиться летать, а о том, чтобы научиться воевать на новом самолёте. Подготовка лётчика – это один срок, а подготовка боевого лётчика – другой. Нужно научиться применять вооружение, нужно понимать, что и как делается, поскольку там (в США – ред.) другие стандарты, другие подходы, идеология, поскольку это уже страны НАТО», – подчеркнул военэксперт.
Вместе с тем, он добавил, что американская методика не лучше и не хуже российской – она просто другая.

После того, как украинские пилоты приступят к управлению F-16 на поле боя, Россия, фактически вступит в прямой военный конфликт с авиацией НАТО.

«Это в любом случае усиление Украины. (...) России нужно искать способы противодействия. Мы не знаем, как этих лётчиков учат и чему. Это будет видно только тогда, когда они начнут воевать», – заключил собеседник «Радио 1».
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#самолёты
#лётчики
#обучение
#украина
#сша
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2,5 тыс. участников СВО и членов их семей получили помощь психологов в Подмосковье
21 февраля 2024, 12:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Психологическую помощь в Московской области получили около 2,5 тысяч участников спецоперации и членов их семей. Такой статистикой поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что президент ранее предложил сделать работу с психологами для вернувшихся из зоны СВО обязательной.
«В Московской области эта работа активно ведётся. У нас более двух тысяч участников СВО и их семей получили бесплатную психологическую помощь в центрах поддержки. Ещё 350 психологических консультаций провели в филиале фонда «Защитники Отечества», – отметил подмосковный парламентарий.
В пресс-службе Мособлдумы напомнили, куда обратиться за бесплатной психологической помощью военным и их семьям. Фонд «Защитники Отечества» располагается по адресу: Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон 8 (498) 602-00-23.
Фаевская поздравила бойцов СВО
Найти адреса центров помощи можно на карте.

Телефон горячей линии по оказанию психологической помощи: 122-6.

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#сво
#спецоперация
#психологическая поддержка
#московская область
#подмосковье
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