Дания назвала сроки поставки истребители F-16 на Украину

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Копенгаген летом текущего года передаст Украине первую партию истребителей F-16. Об этом заявил глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен. Его слова приводит агентство Рейтер.
«Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом», - заявил Поульсен.
Он также отметил, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники, а также 15 тысяч артиллерийских снарядов.
При этом советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее признавал, что после передачи западными союзниками Киеву истребителей F-16 у Украины возникнут серьёзные трудности с содержанием этих самолётов. По его словам, появление каждого нового типа самолёта ведёт к появлению дополнительной нагрузки в плане его технического обеспечения, обслуживания, ремонта и эксплуатации.
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Элина Позднякова