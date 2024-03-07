Премьер-министр Греции назвал Россию «врагом» Европы

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы и призвал соратников продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом сообщает общественное телевидение Греции ERT.
«В этот мрачный для Европы час мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом», — подчеркнул греческий премьер-министр.Политик рассказал о своей поездке в Одессу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что «российская ракета попала в порт», когда они посещали этот объект.
«Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И, конечно, мы останемся абсолютно едины в этом решении», — сказал Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии, которая проходила в Бухаресте.Премьер-министр также заявил, что Греция вносит большой вклад в НАТО и призвал членов альянса повысить уровень расходов на оборону до 2% от их ВВП.
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Мария Федоровцева