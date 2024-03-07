Швеция официально стала членом НАТО

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Протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу. Об этом сообщили в Госдепартамент США.
Таким образом, Швеция стала 32-м членом альянса.
Ранее на сайте Белого дома появилась информация о том, что Швеция присоединится к НАТО 7 марта.
По информации газеты Financial Times, Швеция открывает новые пути для поставок и обеспечивает усиление альянса на море, поскольку в распоряжение НАТО войдет расположенный в Балтийском море остров Готланд. Страны-участницы альянса смогут использовать его в качестве транспортного узла, что, по мнению FT, облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут 11 марта.
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Ранее на сайте Белого дома появилась информация о том, что Швеция присоединится к НАТО 7 марта.
Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут 11 марта.
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Элина Позднякова