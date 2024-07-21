Премьер-министр РФ Мишустин оценил новый аэровокзальный комплекс в Магадане

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Премьер-министр России ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса, которое идёт в аэропорту Магадана. Его планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
По словам главы российского правительства, с «ворот», с воздушной гавани начинается любой крупный город. Он напомнил, что по поручению президента в России к 2030 году будет модернизировано 75 аэропортов, которые должны быть надёжной опорой для людей, которые возвращаются домой, стать ещё удобнее и комфортнее для пассажиров.
Осматривая строительство в аэропорту Магадана, Мишустин положительно оценил механизм государственно-частного партнёрства, который используется в проекте. Похвалил подрядчиков за чётко обозначенные сроки окончания работ. Глава правительства похвалил новый терминал, отметив, что он сделан «с умом» и особенно подчеркнув, что дизайн объекта выполнен российскими специалистами.
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Александр Бойцов