В Саратове по поручению Мишустина воссоздадут высшее артиллерийское командное училище

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Саратовского высшего артиллерийского командного училища. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что основными целями высшего учебного заведения станут осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования и проведение научно-исследовательской работы в интересах оборонного сектора страны.
В документе уточняется, что максимальная численность военнослужащих и гражданского персонала Саратовского артиллерийского командного училища составит шесть тысяч человек.
Ранее в марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является уроженцем Саратовской области, заявил, что расформированное в 2003 году артиллерийское училище будет воссоздано в этом году. 17 июля пресс-служба Минобороны сообщила о передаче главкомом Сухопутными войсками Олегом Салюковым министру Андрею Белоусову плана развития инфраструктуры училища на ближайшие годы.
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В документе уточняется, что максимальная численность военнослужащих и гражданского персонала Саратовского артиллерийского командного училища составит шесть тысяч человек.
Ранее в марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является уроженцем Саратовской области, заявил, что расформированное в 2003 году артиллерийское училище будет воссоздано в этом году. 17 июля пресс-служба Минобороны сообщила о передаче главкомом Сухопутными войсками Олегом Салюковым министру Андрею Белоусову плана развития инфраструктуры училища на ближайшие годы.
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Анастасия Чинкова