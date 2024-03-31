Премьер-министру Израиля Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи

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Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию, а пост премьера временно займёт его заместитель и министр юстиции Ярив Левин. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.
Ранее Нетаньяху заявил, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против вооружённого крыла палестинского движения ХАМАС в секторе Газа должна завершится не позднее чем через два месяца. В настоящее время Израиль уже уничтожил три четверти батальонов боевиков-террористов ХАМАС.
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Анастасия Чинкова