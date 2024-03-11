Нетаньяху исключил возможность существования Государства Палестины

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на вопрос о возможности существования палестинского государства, передает издание Politico.
Премьер-министр Нетаньяху отверг возможность создания палестинского государства, подчеркнув, что его позицию поддерживает большинство израильтян.
По словам премьер-министра, Израиль должен полностью контролировать всю палестинскую территорию к западу от реки Иордан.
Ранее премьер-министр Нетаньяху озвучил сроки завершения операции в секторе Газа.
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«Позиция, которую я занимаю, поддерживается подавляющим большинством израильтян, которые говорят после 7 октября: мы не хотим видеть палестинского государства», – отметил он.
Ранее премьер-министр Нетаньяху озвучил сроки завершения операции в секторе Газа.
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Александр Климов