Политолог Васильев заявил, что Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых

Фото: сайт Кремля
Эксперт, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых из-за разногласий США и Израиля по поводу действий израильских войск в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, у США практически закончились средства воздействия на израильского премьера, при этом, если в секторе Газа не удастся достичь мира, то электорат демократов может прийти к расколу. Васильев утверждает, что единственным инструментом давления для Вашингтона является отсутствие финансирования Израиля.
Политолог подчеркнул, что боевые действия в Газе могут продолжаться «за счет собственных ресурсов». Васильев заключил, что Нетаньяху действительно могут судить, однако это случится внутри государства.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Политолог подчеркнул, что боевые действия в Газе могут продолжаться «за счет собственных ресурсов». Васильев заключил, что Нетаньяху действительно могут судить, однако это случится внутри государства.
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Екатерина Коршунова