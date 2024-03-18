РИА Новости: Нетаньяху обвинил Запад в потере совести и памяти о Холокосте

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил страны Запада в том, что они забыли о »монстрах из ХАМАС" и выдвинули ложные обвинения в адрес Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам премьера, которые приводит британское издание Financial Times, политики, делающие подобные заявления, забыли о самой страшной резне со времен холокоста.
Нетаньяху не назвал конкретных имен, но отметил, что настаивающие на проведении выборов представители международного сообщества понимают, что это парализует страну на полгода и приведет к прекращению операции ЦАХАЛ против палестинских радикалов из движения ХАМАС.
Подобный выпад премьер-министра Израиля стал ответом на критику лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, который призвал избавиться от Нетаньяху из-за его коалиции с крайне правыми экстремистами. Шумер считает, что израильский премьер готов идти на большие жертвы среди гражданского населения сектора Газа, что привело к потере поддержки Израиля во всем мире.
8 февраля американский президент Джо Байден подписал меморандум, согласно которому страны, которым США предоставляет вооружение, должны давать письменные заверения. Странам, участвующим в конфликтах, дали 45 дней со дня подписания меморандума, чтобы дать заверения. Остальные государства могут сделать это в течение 180 дней. В случае неподписания документа США вправе прекратить осуществление военной помощи.
Израилю, который в настоящее время состоит в конфликте, власти США установили срок до середины марта. Теперь государству предстоит решить, кто в правительстве поставит подпись.
Напомним, что 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.
Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита, предоставляя доказательства того, что террористическая группировка размещает операционные базы под больницами, запускает ракеты из школ и убежищ, строит туннели под детскими спальнями, хранит оружие в школах и мечетях и вокруг них, а также внедряется в ряды гражданского населения в условиях продолжающейся войны.
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил три четверти батальонов боевиков-террористов ХАМАС. По словам Нетаньяху, до завершения операции осталось от одного до двух месяцев.
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Подобный выпад премьер-министра Израиля стал ответом на критику лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, который призвал избавиться от Нетаньяху из-за его коалиции с крайне правыми экстремистами. Шумер считает, что израильский премьер готов идти на большие жертвы среди гражданского населения сектора Газа, что привело к потере поддержки Израиля во всем мире.
Израилю, который в настоящее время состоит в конфликте, власти США установили срок до середины марта. Теперь государству предстоит решить, кто в правительстве поставит подпись.
Напомним, что 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.
Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита, предоставляя доказательства того, что террористическая группировка размещает операционные базы под больницами, запускает ракеты из школ и убежищ, строит туннели под детскими спальнями, хранит оружие в школах и мечетях и вокруг них, а также внедряется в ряды гражданского населения в условиях продолжающейся войны.
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил три четверти батальонов боевиков-террористов ХАМАС. По словам Нетаньяху, до завершения операции осталось от одного до двух месяцев.
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Артем Путинцев