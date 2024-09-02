Новая школа на улице Высоковольтная в Раменском готова принять учеников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Раменское
2 сентября, в день начала нового учебного года, свои двери для учеников открыла новая школа на 550 мест, расположенная в залинейной части города Раменское, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Строительство образовательного учреждения стартовало ещё в 2022 году в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В трехэтажном здании находятся блоки для начальной, основной и старшей школы, а также просторные классы, методические кабинеты, актовый и спортивные залы, библиотека и столовая. А на пришкольной территории было создано полноценное спортивное ядро.
В торжественном открытии новой школы приняли участие исполняющий обязанности главы Раменского городского округа Эдуард Малышев, председатель Комитета по образованию Наталья Асеева и директор образовательного учреждения Ольга Ромова.
Эдуард Малышев поздравил учащихся, их родителей и педагогов с Днем знаний, отметив, что новая школа на улице Высоковольтной станет центром знаний и творчества, где каждый ребенок сможет раскрыть свои таланты и реализовать себя. Он подчеркнул, что здесь созданы современные условия для обучения и комфортная атмосфера.
В честь открытия новой школы и Дня знаний, ученики подготовили насыщенную программу, в которую выходили выступления музыкальных коллективов, театрализованные сценки и спортивные соревнования.
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В торжественном открытии новой школы приняли участие исполняющий обязанности главы Раменского городского округа Эдуард Малышев, председатель Комитета по образованию Наталья Асеева и директор образовательного учреждения Ольга Ромова.
Эдуард Малышев поздравил учащихся, их родителей и педагогов с Днем знаний, отметив, что новая школа на улице Высоковольтной станет центром знаний и творчества, где каждый ребенок сможет раскрыть свои таланты и реализовать себя. Он подчеркнул, что здесь созданы современные условия для обучения и комфортная атмосфера.
В честь открытия новой школы и Дня знаний, ученики подготовили насыщенную программу, в которую выходили выступления музыкальных коллективов, театрализованные сценки и спортивные соревнования.
«Желаю всем преподавателям и ученикам удачи! Пусть эта школа станет местом, где сбудутся мечты и реализуются самые смелые идеи», — добавил Малышев.Читайте также:
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Дайана Хусинова