Премьер Молдавии предупредил политиков о наказании за визиты в Россию

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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан не исключил возможности привлечения молдавских политиков к ответственности за их визит в Россию.
Отвечая на вопросы журналистов на брифинге, глава молдавского правительства заявил, что они «правильно поняли» его позицию, передает РИА Новости. Он отметил, что за последние два года власти Молдавии продемонстрировали готовность обеспечивать общественный порядок в стране.
На прошлой неделе с рабочим визитом в России находилась глава Гагаузии Евгения Гуцул. На брифинге она рассказала о результатах поездки, отметив, что обратилась к России с просьбой о создании счетов для жителей автономии для получения финансовой поддержки, а также договорилась с руководителями нескольких российских регионов о развитии экономических связей.
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«Мы будем продолжать выявлять тех, кто подрывает государственность Молдавии», — подчеркнул Речан.
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Артем Кузьмин