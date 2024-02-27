Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину

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Премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVPInfo заявил, что его страна не планирует направлять своих военных на Украину.
Премьер подчеркнул, что предпочтительнее поддерживать Украину без направления войск. Он также отметил, что если бы существующая поддержка была достаточной, не возникло бы необходимости обсуждать другие виды помощи.
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