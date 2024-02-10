«Проект почти завершён»: Польша готова к драконовскому закону о ненависти

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Новое левое правительство Дональда Туска в Польше планирует разработать и ввести в действие закон о разжигании ненависти, который может привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму тех, кто утверждает, что существует только два пола. Об этом сообщило издание Remix.
Всего через месяц после вступления Туска в должность Министерство юстиции Польши подготовило проект поправок к Уголовному кодексу страны, включающих инакомыслие против гендерной идентичности и сексуальной ориентации в число нарушений, связанных с разжиганием ненависти.
Теперь, в случае принятия этого документа, поляки могут быть привлечены к ответственности за высказывания о том, что брак — это союз исключительно между мужчиной и женщиной, а католики окажутся вынуждены выбирать между сохранением верности своим религиозным убеждениям и избежанием тюрьмы.
Шмишек также выразил надежду на то, что планы по принятию законопроекта не сорвёт президент-консерватор Анджей Дуда, у которого по конституции Польши есть подобные полномочия.
Ранее польский министр культуры Бартоломей Сенкевич заявил о решении ликвидировать в стране государственные компании Telewizja Polska S.A. («Польское телевидение»), Polskie Radio S.A. («Польское радио») и Polskiej Agencji Prasowej S.A. («Польское агентство печати»). Глава минкульта уточнил, что ликвидация государственных медиа в сложившейся ситуации позволит обеспечить работу компаний в будущем, однако сначала придётся осуществить «реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования».
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Теперь, в случае принятия этого документа, поляки могут быть привлечены к ответственности за высказывания о том, что брак — это союз исключительно между мужчиной и женщиной, а католики окажутся вынуждены выбирать между сохранением верности своим религиозным убеждениям и избежанием тюрьмы.
«У нас уже есть практически завершенный проект. Теперь он будет направлен на межведомственные консультации», — заявил в интервью радио ТОК FM госсекретарь польского министерства юстиции Кшиштоф Шмишек, член партии «Новые левые», которая состоит в парламентской коалиции с «Гражданской платформой» Дональда Туска.В Польше уже действуют законы о преступлениях на почве ненависти по признаку расы, национальности и религии, но поправка в УК, которая может быть внесена в сейм Польши уже в следующем месяце, добавит «пол, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность» в статью 257 Уголовного кодекса.
Шмишек также выразил надежду на то, что планы по принятию законопроекта не сорвёт президент-консерватор Анджей Дуда, у которого по конституции Польши есть подобные полномочия.
Ранее польский министр культуры Бартоломей Сенкевич заявил о решении ликвидировать в стране государственные компании Telewizja Polska S.A. («Польское телевидение»), Polskie Radio S.A. («Польское радио») и Polskiej Agencji Prasowej S.A. («Польское агентство печати»). Глава минкульта уточнил, что ликвидация государственных медиа в сложившейся ситуации позволит обеспечить работу компаний в будущем, однако сначала придётся осуществить «реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования».
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Артем Путинцев