Премьер Венгрии Орбан похудел после тренировок «русским методом»

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно похудел, делая упражнения по популярному в Советском Союзе методу. Об этом пишет местный портал Blikk.
Отмечается, что за последние месяцы Орбан сбросил несколько килограммов. В этом ему помогли тренировки с 16- и 24-килограммовыми гирями.
Политик тренируется самостоятельно, без помощи тренера, четыре-пять раз в неделю. План занятий он создал для себя сам. А гири берёт с собой в любые поездки, в том числе за границу.
Орбан в беседе с порталом сообщил, что на полтора года вынужден был бросить тренировки из-за травмы. Теперь он смог возобновить занятия.
Также премьер-министр подчеркнул, что совмещает занятия с диетой. Однако весами он не пользуется, поэтому точно узнать, на сколько ему действительно удалось похудеть, не получится.
Издание и ряд других местных СМИ назвали такие тренировки «русским методом», поскольку в СССР они пользовались популярностью, в первую очередь, среди военных.
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Политик тренируется самостоятельно, без помощи тренера, четыре-пять раз в неделю. План занятий он создал для себя сам. А гири берёт с собой в любые поездки, в том числе за границу.
Орбан в беседе с порталом сообщил, что на полтора года вынужден был бросить тренировки из-за травмы. Теперь он смог возобновить занятия.
Также премьер-министр подчеркнул, что совмещает занятия с диетой. Однако весами он не пользуется, поэтому точно узнать, на сколько ему действительно удалось похудеть, не получится.
Издание и ряд других местных СМИ назвали такие тренировки «русским методом», поскольку в СССР они пользовались популярностью, в первую очередь, среди военных.
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Анастасия Чинкова