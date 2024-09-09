Орбан анонсировал «заметное» мероприятие по украинской мирной инициативе

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал предстоящее «заметное» мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине. Об этом сообщает портал ATV.
В ходе закрытого выступления в городе Кетче в Венгрии Орбан заявил, что ранее анонсированная им миротворческая миссия продолжается. В данном направлении он активно работал летом, а в сентябре у этой инициативы будет какое-то «заметное» проявление, суть которого политик оставил в секрете.
Ранее, 2 июля, Орбан прибыл в Киев, где провёл переговоры по урегулированию украинского конфликта с президентом страны Владимиром Зеленским. После этого, 5 июля, он прибыл в Москву, где провёл аналогичные переговоры с президентом Владимиром Путиным. Затем, 8 июля, Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Анастасия Чинкова