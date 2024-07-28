Орбан мог помочь Зеленскому организовать переговоры с Трампом

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом после своей поездки в Киев. Такое мнение на портале Vsquare высказал венгерский журналист Сабольч Паньи.
«Зеленский попросил Виктора Орбана во время их встречи в Киеве 2 июля помочь организовать встречу с Дональдом Трампом, которая в итоге состоялась 19 июля», — подчеркнул журналист.При этом Паньи отметил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и польский лидер Анджей Дуда также до этого призывали Трампа провести переговоры с Зеленским. В связи с этим журналист допустил, что именно они могли оказать влияние на бывшего президента Соединённых Штатов.
Напомним, 20 июля Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он охарактеризовал состоявшуюся беседу как «очень хорошую». Этот звонок стал первым их разговором с тех пор, как Трамп покинул пост президента США.
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Лариса Кочеткова