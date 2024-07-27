Все больше стран отвергают универсальные ценности Запада, заявил Орбан

Фото: сайт Кремля
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие общей моральной основы у Запада. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, сообщает М1.
Политик отметил, что Запад отказывается принимать существование национальных стран, а вместе с ними – общую культуру и моральные принципы, которые на ней основываются. Как утверждает Орбан, отсутствие общих ценностей появилось на церемонии открытия Олимпийских игр, которую он смотрел.
По его словам, ключевой западной ценностью сейчас стало движение ЛГБТ*, а РФ становится центром притяжения для тех, кого это не устраивает.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля. Многие пользователями в соцсетях раскритиковали сцену, которая была воспринята как пародия на «Тайную вечерю».
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала жуткой мерзостью церемонию открытия Олимпиады. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже
МОК отреагировал на ситуацию с перевернутым флагом на открытии Олимпиады
В Греции назвали крахом христианской культуры открытие Олимпиады в Париже
*Запрещенная в России экстремистская организация.
По его словам, ключевой западной ценностью сейчас стало движение ЛГБТ*, а РФ становится центром притяжения для тех, кого это не устраивает.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля. Многие пользователями в соцсетях раскритиковали сцену, которая была воспринята как пародия на «Тайную вечерю».
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала жуткой мерзостью церемонию открытия Олимпиады. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже
МОК отреагировал на ситуацию с перевернутым флагом на открытии Олимпиады
В Греции назвали крахом христианской культуры открытие Олимпиады в Париже
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Алина Юрчак