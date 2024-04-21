Премьер Японии сделал подношение в храм-символ милитаризма

















В Центральном дворце культуры «Звезда» состоялся праздничный концерт, где чествовали трудовые династии и заслуженных работников.Концерт приурочен ко Дню труда, который в России отмечают 1 мая. По традиции, лучшим работникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма.Торжественную церемонию открыл глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ. В своей речи он отметил, что своим трудом работники вносят огромный вклад в развитие округа.Лучший представителей сферы турда также поздравили и поблагодарили депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, известный автор и исполнитель Денис Майданов, заместитель руководителя ГУРБ Подмосковья Владимир Герасименко, а также председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.В праздничной программе также приняли участие артисты и творческие коллективы из Наро-Фоминского округа.