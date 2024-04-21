Премьер Японии сделал подношение в храм-символ милитаризма

Фото: iStock/Derek Brumby
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, считающийся символом японского милитаризма, передает телеканал NHK.
Сообщается, что от имени Кисиды в храм было направлено ритуальное подношение в виде дерева сакаки в горшке, которое украшено двумя красными лентами и надписью. Подношение было сделано в честь весенних храмовых праздников, которые начались 21 апреля и продлятся 3 дня в 2024 году.
По информации телеканала, сам премьер-министр храм не посетил. При этом министр по делам восстановления экономики Еситака Синдо нанес визит в храм.
Напомним, в 2023 году МИД РФ осудил посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, Японии следует прекратить «лицемерные попытки обеления позорных страниц» своей истории.
Читайте также:
Южная Корея и Украина подписали рамочное соглашение о кредитах на $2,1 млрд
Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах
Япония запретила ввоз в Россию 164 категорий товаров, включая моторные масла
Екатерина Коршунова